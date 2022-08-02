Galatasaray'dan ayrılan Aytaç Kara'nın yeni adresi belli oldu!

Süper Lig ekibi Galatasaray ile yollarını ayıran Aytaç Kara, eski kulübü Kasımpaşa'nın yolunu tuttu.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 20:00
Galatasaray'dan ayrılan Aytaç Kara'nın yeni adresi belli oldu!
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Kasımpaşa, eski futbolcusu Aytaç Kara ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2021 yılları arasında Kasımpaşa'mızın formasını giyen Aytaç Kara, Kemerburgaz Tesisleri'mizde sportif direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

Geçen sezon başında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Aytaç, devre arasında Göztepe'ye kiralanmıştı. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırmıştı.


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