Galatasaraylı futbolcu Olimpiu Morutan İtalya yolcusu

Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen Olimpiu Morutan'ın menajeri Ioan Becali, Rumen futbolcunun transfer için İtalya'ya gittiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 19:51
Galatasaraylı futbolcu Olimpiu Morutan İtalya yolcusu
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'u kiralanmasını istediği Olimpiu Morutan, İtalya'ya gidiyor. Rumen futbolcunun menajeri Ioan Becali, oyuncusunun Pisa'ya transferi için İtalya'ya gittiğini açıkladı.

Rumen basınına konuşan Becali, "Olimpiu Morutan'ın transferini çözmek için İtalya'ya gidiyorum. Bu kalıcı bir transfer değil, kiralık bir anlaşma olacak. İşler neredeyse tamamlandı, umarım son anda bir problem çıkmaz. Morutan için oynamak çok önemli" dedi.

Açıklamalarına devam eden Becali, "İtalya'ya gidiyorum ve umarım belgeleri mümkün olan en kısa sürede imzalayabiliriz. Çünkü Morutan'ın artık nerede oynayacağını bilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Galatasaray'da 34 maçta süre alan 23 yaşındaki futbolcu, 3 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.


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