Galatasaraylı futbolcu Olimpiu Morutan İtalya yolcusu

02 Ağustos 2022 Salı, 19:51

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'u kiralanmasını istediği Olimpiu Morutan, İtalya'ya gidiyor. Rumen futbolcunun menajeri Ioan Becali, oyuncusunun Pisa'ya transferi için İtalya'ya gittiğini açıkladı.

Rumen basınına konuşan Becali, "Olimpiu Morutan'ın transferini çözmek için İtalya'ya gidiyorum. Bu kalıcı bir transfer değil, kiralık bir anlaşma olacak. İşler neredeyse tamamlandı, umarım son anda bir problem çıkmaz. Morutan için oynamak çok önemli" dedi.

Açıklamalarına devam eden Becali, "İtalya'ya gidiyorum ve umarım belgeleri mümkün olan en kısa sürede imzalayabiliriz. Çünkü Morutan'ın artık nerede oynayacağını bilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Galatasaray'da 34 maçta süre alan 23 yaşındaki futbolcu, 3 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.