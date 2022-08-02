Galatasaray'ın Dries Mertens ile ilgilendiği iddiası
Süper Lig ekibi Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Belçikalı yıldız Dries Mertens ismi gündeme geldi.
Transfer çalışmalarında adeta gaza basan Galatasaray, bu kez gündemine Dries Mertens aldı.
İtalya Ligi takımlarından Napoli ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki golcü futbolcunun adı kısa bir süre önce Trabzonspor ile anıldı. Abdullah Avcı, Mertens'in maaşını ödeyemeyeceklerini açıklarken, Galatasaray'ın devreye girdiği ortaya çıktı.
Sporx'in haberine göre, Haris Seferovic'in ardından hücum bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Dries Mertens ile görüşmelere başladı.
Galatasaray kariyerinde 190 maç santrfor, 188 maç sol kanat oynayan Dries Mertens için yıllık 3,5 milyon Euro'luk maaş teklif etti. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
JUVENTUS DA DEVREDE
Öte yandan Alvaro Morata transferinin zora girmesi ile birlikte Juventus'un da Dries Mertens için devrede olduğu belirtildi.
2013 yılında 9,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında PSV Eindhoven'den Napoli'ye transfer olan Dries Mertens, İtalya Ligi'nde 295 maçta 113 gol ve 66 asistlik performans sergiledi. Belçika Milli Takımı'nda 105 maça çıkan Mertens, 21 asistlik performans sergiledi.
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