Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira idmanı tamamlayamadı
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaşacakları Olimpija Ljubljana maçı öncesi yapılan antrenmanı yarıda bıraktı.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacakları Olimpija Ljubljana maçına hazırlanan Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Lucas Torreira, maç öncesi yapılan son antrenmana takımla birlikte çıktı.
ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI
Uruguaylı futbolcu, antrenmanın ilk 15 dakikasında çalıştıktan sonra kulüp doktoru Yener İnce ile bir görüşme gerçekleştirdi. Torreira, daha sonra İnce ile birlikte soyunma odasına gitti.
27 yaşındaki futbolcunun Olimpija Ljubljana maçında oynayıp oynamayacağı son kontrollerin ardından belli olacak.
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