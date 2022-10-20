Galatasaraylı futbolcu Mathias Ross: 'Galatasaray forması için mücadele etmeliyiz'

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Mathias Ross, Kastamonuspor karşısında alınan 7-0'lık galibiyetin ardından konuştu. Ross, "Gerçekten çok mutluyum. Büyük bir taraftar desteği vardı. Takım olarak büyük efor sarf ettik ve iyi bir maç çıkardık" dedi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2022 Perşembe, 07:21
Galatasaraylı futbolcu Mathias Ross: 'Galatasaray forması için mücadele etmeliyiz'
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Kastamonuspor'u 7-0 mağlup ettiği maçta 1 gol kaydeden savunma oyuncusu Mathias Ross maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çok efor sarf ettiklerini söyleyen Ross, "Gerçekten çok mutluyum. Büyük bir taraftar desteği vardı. Takım olarak büyük efor sarf ettik ve iyi bir maç çıkardık. Galatasaray gibi büyük bir takımda oynayınca forma için mücadele etmek gerekiyor. Bugünkü maçtan çok mutluyum. Artık geleceğe bakacağız" dedi.

Galatasaray forması ile ilk kez şans bulan genç futbolcu golle tanışmayı başardı.


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