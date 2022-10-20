Galatasaraylı futbolcu Milot Rashica: 'Daha çok gol atabilirdik'
Galatasaray'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, Kastamonuspor karşısında alınan 7-0'lık galibiyetin ardından konuştu. Rashica, "Çok önemli bir maçtı bizim için. Çok farklı kazanmak da güzel oldu. Birçok fırsatı gole çevirdik. Daha çok gol atabilirdik" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın 7-0 kazandığı maçta 2 gol kaydeden Milot Rashica, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Çok mutlu olduğunu söyleyen Kosovalı futbolcu, "Çok önemli bir maçtı bizim için. Çok farklı kazanmak da güzel oldu. Birçok fırsatı gole çevirdik. Daha çok gol atabilirdik. Pozitif şeyler çıkarabileceğimiz bir maçtı. İlk 11'de başlamaktan ve daha fazla dakika almaktan mutluyum. Gol attığım için de mutluyum. En önemlisi takımın kazanması"
Milot Rashica, Kastamonuspor maçında kaydettiği goller ile Galatasaray forması ile ilk gollerini atmış oldu.
Video Haberler
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Korkaksın; bu akşam gelemeyeceksin...'
- 'Saray'ı rahatsız edecek sürpriz isimler...'
- Kahkahalar, alkışlar, ıslıklar, çığlıklar!
- Karalar'dan deprem yaratan iddia
- Son ankette AKP'ye kötü haber!
- Soylu'ya 'tek parmaklı komut'
- Şikayetler yaz döneminde yüzde 715 arttı!
- Erdoğan hakkında da konuşmuş
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Mehmet Ali Çelebi AKP sıralarında