Galatasaraylı futbolcu Mathias Ross'un sağlık durumu belli oldu
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Ofspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak maçı terk eden Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'un sağlık durumu belli oldu.
Sarı-kırmızılı takım, Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'un sakatlığına dair bir açıklama yayımladı.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile oynadığı maçta sakatlanan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'un dizinde bağ hasarı ve gerilme tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ofspor maçında aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde esneme meydana gelen Ross'un MR'nın çekildiği belirtilerek, "Tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross'un tedavisine başlanmıştır" denildi.
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