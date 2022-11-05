Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi mesajı!
Galatasaray forması giyen ve Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.
"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
"Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk. Liderlik için, şampiyonluk için bu maçta galibiyet çok önemliydi. Derbiyi kazandığımız için mutluyuz."
"BU ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"
"Ben bir santrforum. Topların bana gelmesi, benim topla buluşmam gerekiyor. 2 kere fırsat buldum ve gol oldu. 3'üncüsünde ise top direkle buluştu. Bu şekilde devam edeceğiz."
"TARAFTAR BUNU HAK EDİYOR"
"Gerçekten bu taraftarla, bu zaferi kutlamak çok önemliydi. Çok mutlu olduk. Birlikte kutlama yaptık. Taraftar zaten bunu hak ediyordu!"
"BİRAZ ŞANS ESERİ"
"Saç stilimi her sene değiştiriyorum. Dün karar verdim, bu senenin zamanı gelmişti. 2 tane gol atmış olmam güzel oldu. Sadece şans eseri aslında."
Video Haberler
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilek Ertek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Mansur Yavaş, Erdoğan sloganına karşılık verdi!
- Tüm yurtta etkili olacak!
- Sergen Yalçın için büyük iddia!
- Naci Görür'den Kılıçdaroğlu’na yanıt
- Ülkede büyük yangın, çok sayıda ölü var!
- 'Sözlerinin altına imzamı atarım'
- Douglas McGrath kimdir?
- Deniz Gezmiş’in banka memuru öldü!
- TRT'deki muhabirlik görevine son verildi iddiası