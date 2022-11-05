Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi mesajı!

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2022 Cumartesi, 23:31
<p>Galatasaray forması giyen ve Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.  </p>

Galatasaray forması giyen ve Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.  

<p><strong>"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"</strong></p> <p>"Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk. Liderlik için, şampiyonluk için bu maçta galibiyet çok önemliydi. Derbiyi kazandığımız için mutluyuz."</p>

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

"Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk. Liderlik için, şampiyonluk için bu maçta galibiyet çok önemliydi. Derbiyi kazandığımız için mutluyuz."

<p><strong>"BU ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"</strong></p> <p>"Ben bir santrforum. Topların bana gelmesi, benim topla buluşmam gerekiyor. 2 kere fırsat buldum ve gol oldu. 3'üncüsünde ise top direkle buluştu. Bu şekilde devam edeceğiz."</p>

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

"Ben bir santrforum. Topların bana gelmesi, benim topla buluşmam gerekiyor. 2 kere fırsat buldum ve gol oldu. 3'üncüsünde ise top direkle buluştu. Bu şekilde devam edeceğiz."

<p><strong>"TARAFTAR BUNU HAK EDİYOR"</strong></p> <p>"Gerçekten bu taraftarla, bu zaferi kutlamak çok önemliydi. Çok mutlu olduk. Birlikte kutlama yaptık. Taraftar zaten bunu hak ediyordu!"</p>

"TARAFTAR BUNU HAK EDİYOR"

"Gerçekten bu taraftarla, bu zaferi kutlamak çok önemliydi. Çok mutlu olduk. Birlikte kutlama yaptık. Taraftar zaten bunu hak ediyordu!"

<p><strong>"BİRAZ ŞANS ESERİ"</strong></p> <p>"Saç stilimi her sene değiştiriyorum. Dün karar verdim, bu senenin zamanı gelmişti. 2 tane gol atmış olmam güzel oldu. Sadece şans eseri aslında."</p>

"BİRAZ ŞANS ESERİ"

"Saç stilimi her sene değiştiriyorum. Dün karar verdim, bu senenin zamanı gelmişti. 2 tane gol atmış olmam güzel oldu. Sadece şans eseri aslında."

galatasaray beşiktaş mauro icardi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler