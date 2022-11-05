Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş için şanssız an

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadelede siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, yüzüne çarpan top nedeniyle zor anlar yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2022 Cumartesi, 21:35
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş için şanssız an
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Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbinin 9. dakikasında Şenol Güneş için şanssız bir an yaşandı.

Gedson ile Barış Alper Yılmaz arasındaki mücadele sonrası, Sergio Oliveira topu uzaklaştırmak için sert vurdu. Bu sırada pozisyonu yakından takip eden ve Barış Alper'in yaptığı faul için hakem Halil Umut Meler'den kart isteyen Şenol Güneş'e Sergio Oliveira'nın sert vurduğu top isabet etti.

Şenol Güneş, pozisyon sonrası herhangi bir sorun yaşamadan oyuna devam etti.


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