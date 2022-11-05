Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş durdu, Galatasaray nefes aldı'

05 Kasım 2022 Cumartesi, 22:32

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı karşılaşmada Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Spor yazarı Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.



Melih Saatçı'nın yazısı şu şekilde:

"Beşiktaş, yeni teknik direktörü ile çıkış yakalamak istese de Galatasaray deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımında birbirlerine bariz bir üstünlüğü yoktu. Galatasaray, maçın ilk yarısında yaklaşık elli bin taraftarının önünde oyunu bir türlü istediği gibi şekillendiremedi. Beşiktaş sol kanattan N’kodue ile etkili olmaya çalıştı. Galataray’ın sağ beki Boey, N’kodue’yu durdurmak da oldukça zorlandı. Özellikle ilk yarı iki takımında orta saha oyuncularının oyunu tutamaması iki takımı da birbirlerinin kale sahasına yaklaştırsa da iki takım adına da gelişen ataklar oldukça cılız kaldı. Icardi’nin golüne Saiss asisti ile Cenk Tosun çok şık bir golle karşılık verdi.

İkinci yarı Galatasaray oyuna ağırlığının koydu ve öne de geçti. Galatasaray’ın Oliveria, İcardi ,Rashica ile yakaladığı pozisyonlar gol olsa oyunu şekli ve maçın skoru çok daha farklı olabilirdi. Beşiktaş da maça ilk 11’de başlayan Umut Meraş elinden geleni yapmaya çalışsa da Musaku’nın yokluğunu dolduramadı. Sol kanatta çalışkan N’kodue ve Beşiktaş’ın golünü atan Cenk Tosun dışında Beşiktaşlı oyuncular direnç ortaya koyamadılar. Werghost alan bulmak da oldukça zorlandı. Galatasaray da Icardi attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı. Beşiktaş maç boyunca çok durağan bir oyun sergiledi. Kısacası Beşiktaş durdu, Galatasaray nefes aldı."