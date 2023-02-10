Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Kadir'e verdiği sözü tutuyor

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, 87 saat enkaz altında kalan Kadir'in isteğini yerine getirmek için ilk adımı attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 21:17
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Kadir'e verdiği sözü tutuyor
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Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, deprem bölgesinde 87 saat kaldığı enkazın altından sağ olarak kurtarılan Galatasaray taraftarı Kadir'e forma sözü vermişti.

"BU İMZA SENİN İÇİN"

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından Icardi'nin sözünü yerine getirdiği bir video paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "87 saat süren yaşam mücadelesinin ardından enkaz altından kurtarılan Kadir’in ilk isteği, Icardi'nin imzalı forması olmuştu. Bu imza senin için Kadir" ifadeleri kullanıldı.


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