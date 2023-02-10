Depremzede yakını isyan etti: Hükümet yok şu anda, Allah belasını versin böyle sistemin!

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 21:05

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 22:22

Osmaniye’de depremin yaşandığı bölgede beşinci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İstasyon Caddesi’nde bulunan Bilge apartmanının enkazında arama kurtarma çalışmalarını izleyen bir yurttaş, “Anlatamayız, artık ağlayamaz olduk. Abimin karısı, kızı, biri 6 aylık biri 5 yaşında oğlu… Bilemiyorum inan ki” dedi.

"Günahı yetkililere, vebali günahı onlara, çeksinler"

Başka bir yurttaş, enkazdaki arama çalışmalarına geç başlandığını belirterek, “Erken mi başladı sence? Dört tane canımız var, bunların günahı yetkililere, vebali günahı onlara, çeksinler. İki tane torunum var, bir gelinim var bir de gelinimi annesi” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Osmaniye’de çalışmalar tamamlanmak üzere” sözlerinin hatırlatılmasına karşılık; “Yetkili gelmedi ki buraya yetkili görsün, kimse gelmedi ki buraya, bu insanlara bir WC bile yok, bayanlar herkes yerde oturuyor. Ben İstanbul’dan geliyorum, yeğenim burada peki cenazesi çıkarsa ben o cenazeyi nasıl götüreceğim İstanbul’a” diye tepki gösterdi.

"İŞİ SİYASETE SÜRMEYİ BOŞ VER, SEN BANA CENAZE ARABASI BULACAK MISIN"

Yurttaşlar yardımların el yordamıyla çevre köylerden, kentlerden geldiğini belirttikleri sırada bir yurttaşın “Allah devlete zeval vermesin” sözleri sonrası bölgedeki yurttaşlar “Devlete niye zeval versin. Devlet hepimizin devleti” diyerek tepki gösterdi. Başka bir yurttaş, “İşi siyasete sürmeyi boş ver, sen bana cenaze arabası bulacak mısın?” dedi.

"BELEDİYELER ARTIK RANTI BIRAKSINLAR"

Artvin’de torunlarını ve gelini için Osmaniye’ye geldiğini anlatan yurttaş, “Burada dişi tırnağında çalışıyor insanlar, ben asıl siyasilere diyorum. A parti, B parti, belediyelere; böyle çürük binalar yaptırmasınlar. Kader budur derseler yine biz yanarız. Japonya’da niye bir tane ölüm olmuyor? 9 küsur şiddetinde deprem oldu. Belediyeler artık rantı bıraksınlar. Bu insanlar artık sağlam binalarda otursunlar” diye konuştu.

Enkazdaki arama kurtarmalarına çalışan ve apartmanda akrabalarının olduğunu söyleyen genç bir yurttaş dört gündür yaşadıklarını durumu şu sözlerle özetledi:

"ALLAH BELASINI VERSİN BÖYLE SİSTEMİN"

DEVA’nın başkanı geldi, CHP’nin başkanı geldi düşün ama Osmaniye’de hizmet yok şu anda öldü. Kimse gelmedi (devlet yetkilileri), geldiler depremin birinci günü Derya Yanık’la beraber, hiçbir şekilde müdahale olmadı. İnsanlar aç, susuz, soğukta, belediye başkanı da gelemedi, biz siyaset yapmıyoruz. Hükümet yok şu anda. İnsanlar evlerine giremiyor, elektrik yok, su yok. 3-4 gündür neredesiniz kardeşim. Rezillik diz boyu. Allah belasını versin böyle sistemin.

"EKMEĞİ ŞU AN 10 LİRAYA SATIYORLAR"