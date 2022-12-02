Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira'dan sakatlık paylaşımı
Sakatlığı sebebiyle takımdan bir süre uzak kalacak olan Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son durumuna dair bilgi verdi.
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, sakatlığıyla ilgili paylaşım yaptı.
Kendisine ait instagram hesabından bir paylaşım yapan Oliveira, "Aslanlar asla ölmez! Geri dönüyorum" notuyla bacağının son halini paylaştı.
GERİ DÖNÜŞÜ 15 GÜN KISALDI
45 gün takımdan ayrı kalacağı açıklanan Sergio Oliveira, son derece verimli bir tedavi süreci geçiriyor.
Sağlık ekibinin son kontrollerine göre, Portekizli futbolcunun dönüşü 30 gün seviyesine çekilmiş durumda.
Tecrübeli futbolcu tedaviye aynı şekilde cevap vermeyi sürdürürse, daha da kısa sürede takıma katılarak bir sürpriz yapabilir.
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