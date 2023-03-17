Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo için İtalya'dan yüksek teklif

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:29

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 12:35

Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun talipleri artmaya devam ediyor.

Kasımpaşa maçında galibiyet golünü atarak takımına 3 puan kazandıran İtalyan oyuncu, Galatasaray'a 4.5 yıllık imza atmıştı. Zaniolo için Galatasaray'ın kasasından 15 milyon Euro bonservis bedeli çıkarken, sonraki satışın kârından Roma Kulübü'ne yüzde 20 pay da verilecek. Juventus ve Tottenham'ın da talip olduğu 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen AC Milan'dan ise önemli bir hamle geldi.

Nicolo Zaniolo

İTALYANLAR GÖZÜNÜ KARARTTI

İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre; Milan, Nicolo Zaniolo'nun transferi için Galatasaray ile görüşmelerine devam ediyor. Milano temsilcisinin oyuncuyu yakından takip ettiği ve sezon sonunda 23 yaşındaki ismi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haberde Galatasaray'ın serbest kalma bedeli olarak 35 milyon Euro bonservis belirlediği Zaniolo için Milan'ın, 30 milyon Euro'luk bir teklifle Galatasaray'ın kapısının çalmayı planladığı belirtildi. Transfermarkt verilerine göre ise Zaniolo'nun güncel piyasa değeri 28 milyon Euro.

YENİDEN MİLLİ TAKIMDA OLACAK

23 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar 900 bin Euro, diğer yıllar ise 2.75 milyon Euro maaş kazanacak. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı. Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 11 kez İtalya Milli Takımı'nın formasını terletti. İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini'nin Zaniolo'yu yeniden milli takıma çağırması bekleniyor.