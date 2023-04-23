Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo'dan Beşiktaş açıklaması
Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı. Haftaya deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş maçına değinen İtalyan futbolcu, "Beşiktaş maçı önemli, biz yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Nicolo Zaniolo açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren İtalyan yıldız "Zor bir maçtı, Kerem'in golüyle öne geçtik. Ben de bir gol kaçırdım" dedi.
Nicolo Zaniolo
BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI
Nicolo Zaniolo ayrıca "Beşiktaş maçı önemli, biz yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
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