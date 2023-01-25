Galatasaraylı futbolcu Olimpiu Morutan'a transfer teklifi yapıldı
İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi Pisa, Galatasaray'dan kiraladığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı satın almak amacıyla sarı-kırmızılı kulübe transfer teklifinde bulundu.
Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiraladığı Morutan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Rumen medyasından Prosport'un haberine göre Pisa, Morutan'ın sözleşmesinde 5.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi olmasına rağmen Galatasaray'a 3.5 milyon Euro teklif etti.
Olimpiu Morutan
4.1 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Galatasaray'ın teklifi kabul etmesi durumunda Pisa bu kış transfer döneminde Olimpiu Morutan'ın bonservisini alacak. Sarı-kırmızılı yönetimin bu durumu kendi içinde değerlendirmesi bekleniyor.
Sıcak paraya ihtiyacı olan Galatasaray'ın teklifi kabul edip etmeyeceği ise büyük merak konusu. Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusunun bonservisi için FCSB'ye 4.1 milyon Euro ödemişti.
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