Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey'in milli takım sevinci

07 Kasım 2022 Pazartesi, 19:15

Sezon başında adı gönderilecekler arasında yer alan Sacha Boey, ilk haftadan itibaren ortaya koyduğu futbolla taraftarın gönlünü kazandı.

22 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş derbisinde de rakip oyunculara göz açtırmadı. Boey, siyah-beyazlılar karşısında 90 dakika boyunca hem savunmada hem de hücumdaki enerjisi ile taraftarlardan alkış aldı.

ADIM ADIM FRANSA'YA

Öte yandan Fransa Milli Takımı tarafından izlenen Boey'nin, bir hayli beğenildiği öğrenildi. Fanatik'in haberine göre, derbide takip edilen genç oyuncunun, Dünya Kupası aday kadrosunda yer alma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.