Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira'dan Nicolo Zaniolo'ya övgü

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 17:11

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 17:11

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, sarı-kırmızılıların yeni transferi Nicolo Zaniolo'yu İtalyan basınına değerlendirdi.

Oliveira yaptığı açıklamada, "Zaniolo ile henüz görüşmedim ama Galatasaray'a geleceğini öğrendiğimde hem onun adına hem de takım adına çok mutlu oldum. Burada oynayarak kendini yeniden en iyi seviyeye çıkarabilir. Galatasaray'da şampiyonluklar kazanabilir ve belki de Şampiyonlar Ligi'nde harika bir macera yaşayabiliriz" dedi.

Nicolo Zaniolo

"ÇOK BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP"



Galatasaray'ın ciddi yatırımlar yaptığından bahseden Portekizli yıldız, "Galatasaray, Icardi ve Mertens'te gördüğünüz gibi Türkiye'de ve Avrupa sahnesinde büyük takımlara meydan okumak için büyük yatırım yapıyor" açıklamasını yaptı.

Zaniolo'dan övgüyle bahseden Sergio, "İşler istediğimiz gibi gitmediğinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mükemmel bir profesyonel olarak tanıştığım Nico söz konusu olduğunda onun genç yaşının hafife alındığını düşünüyorum. Henüz tam olarak olgunlaşmamış ama çok büyük bir potansiyele sahip. Bunu İstanbul'da göstereceğinden eminim" dedi.

Jose Mourinho

"BENİM İÇİN O BİR NUMARA"



Roma'daki yıllarına değinen tecrübeli orta saha, "Roma'da 6 ay geçirmek benim için mükemmel bir deneyimdi. Ne yazık ki fazla kalamadım. Gelecek yaz bir dostluk maçında Roma ile tekrar karşılaşacağım için mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Mourinho ile ilgili konuşan Sergio, "Benim için o bir numara. Hiç böyle bir teknik direktör görmemiştim. Benimle aynı zihniyete sahip. Her zaman kazanmak ister ve söylemek istediği şeyi doğrudan yüzüne söyler. Futbolda estetik değil, sonuçlar önemlidir. O da sonuca bir şekilde gidiyor" ifadelerini kullandı.