Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan depremzedelere destek

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen çocuklara moral vermeye çalıştı.

AA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 16:59
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan depremzedelere destek
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Galatasaray Futbol Takımı kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklarla görüntülü telefon görüşmesi yaptı.

DEPREMZEDELERE MORAL VERDİ

Sarı-kırmızılı kulüp, "Yüzyılın felaketi" olarak nitelenen depremden etkilenenleri tahliye etmesi için futbol A takımı otobüsünü de bölgeye gönderdi.

Depremin ikinci günü Hatay'a giderek yardım malzemesi dağıtımında yer alan Kerem, takım otobüsü şoförü Feyyaz Yalçın aracılığıyla görüntülü görüştüğü çocuklara moral vermeye çalıştı.


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