Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan depremzedelere destek
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen çocuklara moral vermeye çalıştı.
Galatasaray Futbol Takımı kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklarla görüntülü telefon görüşmesi yaptı.
DEPREMZEDELERE MORAL VERDİ
Sarı-kırmızılı kulüp, "Yüzyılın felaketi" olarak nitelenen depremden etkilenenleri tahliye etmesi için futbol A takımı otobüsünü de bölgeye gönderdi.
Depremin ikinci günü Hatay'a giderek yardım malzemesi dağıtımında yer alan Kerem, takım otobüsü şoförü Feyyaz Yalçın aracılığıyla görüntülü görüştüğü çocuklara moral vermeye çalıştı.
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