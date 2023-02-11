Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan depremzedelere destek

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 16:59

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 16:59

Galatasaray Futbol Takımı kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklarla görüntülü telefon görüşmesi yaptı.

DEPREMZEDELERE MORAL VERDİ

Sarı-kırmızılı kulüp, "Yüzyılın felaketi" olarak nitelenen depremden etkilenenleri tahliye etmesi için futbol A takımı otobüsünü de bölgeye gönderdi.

Depremin ikinci günü Hatay'a giderek yardım malzemesi dağıtımında yer alan Kerem, takım otobüsü şoförü Feyyaz Yalçın aracılığıyla görüntülü görüştüğü çocuklara moral vermeye çalıştı.