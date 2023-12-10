Galatasaraylı futbolcudan taraftara dikkat çeken yanıt!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak Galatasaray'da Cedric Bakambu, sosyal medya hesabından bir taraftara yanıt verdi. Bakambu, "Hocanın bana verdiği her dakikadan keyif almaya çalışıyorum. Takım için bütün fedakarlıkları yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 12:42
Galatasaraylı futbolcudan taraftara dikkat çeken yanıt!
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Galatasaray'da yedek kalmasına rağmen oynadığı süre boyunca başarılı bir performans gösteren Cedric Bakambu, sarı-kırmızılı taraftarın takdirini kazandı.

"EFSANEVİ KULÜPTE OYNUYORUM"

Sarı-kırmızılı bir taraftar sosyal medyada Bakambu için, "Küsmüyor. Süre verilince işini yapıyor. Böyle karakterli futbolcuların hastasıyız" yorumunu yaptı.

Kongolu futbolcu bu yoruma şu yanıtı verdi:

"Kardeşim, efsanevi kulüpte oynuyorum. Hocanın bana verdiği her dakikadan keyif almaya çalışıyorum. Takım için bütün fedakarlıkları yapmaya hazırım. Sevgi için teşekkürler."

32 yaşındaki Cedric Bakambu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 2 gol 1 asist kaydetti.


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