Galatasaraylı futbolcular, sağlık kontrollerinden geçti
Galatasaraylı futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık sponsorunun hastanesinde bir dizi kontrollerden geçti.
Galatasaraylı futbolcular, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı futbolcuların Medicana Ataköy Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği kaydedildi.
Açıklamada, "Yeni sezon ve hazırlık maçları öncesinde göz, ortopedi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve dahiliye muayeneleri gerçekleştirildi. Muayenelerin ardından futbolcuların radyoloji, EKG-EKO- EFOR, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri yapıldı" denildi.
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