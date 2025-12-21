Galatasaraylı Gabriel Sara: 'Kulübede olmaktan mutlu değilim ama...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.12.2025 22:32:00
Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Kasımpaşa maçının ardından konuştu ve galibiyeti değerlendirdi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Çok iyi lider olmak, sürekli önde olmak... Sürekli 3 puanlar almak da özgüvenimizi tazeliyor. Çok mutluyuz" dedi.

"KULÜBEDE OLDUĞUM İÇİN MUTLU DEĞİLİM AMA..."

Sonradan oyuna dahil olmasını ve golünü anlatan Gabriel Sara, "Çok önemli odaklanmış olmak. Kulübede olduğum için mutlu değilim tabii ki ama takım katkı vermiş olmak beni çok mutlu etti. Kaleci antrenörümüz Can'a ve Yunus'a da çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Gabriel Sara, şampiyonluk yarışı için, "Kendimize odaklanacağız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyon olacağız" diye konuştu.

