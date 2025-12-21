Yunus Akgün'den galibiyet açıklaması: 'Yine şampiyon olacağız...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.12.2025 22:25:00
Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk devresini lider tamamladı.

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, maçın hemen ardından açıklamalarda bulundu.

"YİNE İLK DEVREYİ LİDER KAPATTIK"

Takım arkadaşlarını tebrik eden Yunus, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yine ilk devreyi lider kapattık. Yine şampiyon olacağız inşallah. Net skorla kazandık. Geçen hafta 4-1, bu hafta 3-0 kazandık. Bu performans bizi mutlu ediyor. Ne kadar çok gol atarsak özgüvenimiz o kadar artıyor. Şimdi biraz ara var, kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz" dedi.

Sane, Osimhen ve Sane ile iyi anlaştığını dile getiren milli futbolcu, "Hücum hattında Sane, Osimhen, Barış ve ben iyi performans gösteriyoruz, bu da çok önemli. Barış da elinden geleni yapıyor, ben de. Bizde aslolan Galatasaray'dır!" ifadelerini kullandı.

