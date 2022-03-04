Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu'ndan sitem dolu paylaşım

04 Mart 2022 Cuma, 14:39

Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'nun, Göztepe maçında takımının uzatmada kazandığı penaltının ardından yedek kulübesinde tepkisiz şekilde oturduğu an, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Son olarak Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmayan Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu'ndan sitemkar bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Muzaffer Dervişoğlu, "Yetenek, Allah vergisidir. Biz kendimizi biliyoruz. Altını çamura da soksan değerinden bir şey kaybetmez" ifadelerini kullandı.

Halil Dervişoğlu son olarak Göztepe ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya 11'de başlamış ancak ikinci yarı oyundan alınmıştı.

Sezon başında Brendford'tan kiralanan Halil Dervişoğlu bu sezon 21 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.



