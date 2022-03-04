Son Dakika: Euroleague, Final Four'un Berlin'den alınıp Belgrad'a verildiğini açıkladı
THY Euroleague, 2022 Final Four'un Almanya'nın Berlin şehrinden alınarak Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a verildiğini duyurdu.
Euroleague yönetimi, Berlin'de yapılması planlanan THY Euroleague 2022 Final Four'un Belgrad'a alındığını açıkladı. Final Four organizasyonunun değişiminin nedeni olarak Alman başketinde uygulanan pandemi kuralları gösterildi. Almanya'daki sağlık kurallarının uzatılması halinde birçok taraftarın Final Four'a katılamayacağı da aktarıldı.
Euroleague'den yapılan açıklamada, tarihlerin de 19-21 Mayıs olarak düzenlendiği duyuruldu. Stark Arena, 2018'den sonra ikinci kez ev sahibi olacak.
"ASLINDA BU BİR ERTELEME"
Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, "Hükümetlerin aldığı koronavirüs kurallarını anlıyoruz. Final Four'un Berlin'den alınması aslında bir erteleme. Berlin'e dönmeyi dört gözle bekliyoruz. Basketbolla özdeşleşen Belgrad'dan daha iyi bir alternatifi istemeyezdik. Sırp hükümetine ve Belgrad belediyesine bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.
IKINCI KEZ ROTA BELGRAD
2004 yılında inşa edilen Stark Arena'da seyirci kapasitesi olarak 15.500 gösterildi. Belgrad şehri, Barselona, Madrid, Berlin ve İstanbul'dan sonra bu yüzyılda ikinci kez ev sahipliği yapan şehirlerden biri olacak.
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