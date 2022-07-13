Galatasaraylı kaleci Batuhan Şen: 'En hazır şekilde lige başlayacağız'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın genç kalecisi Batuhan Şen, MOL Fehervar maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Şen, “Çok yorucu ve ağır antrenmanları oluyor. Lige hazırlık için yapıyoruz bunları. En hazır şekilde lige başlayacağız” dedi.
Galatasaray'ın MOL Fehervar maçında kalesini koruyan Batuhan Şen, karşılaşmanın ardından konuştu.
Genç kalecinin açıklamaları şu şekilde:
"İki yıldır kiralık oynuyordum. Geri döndüm. Çok heyecanlıydım. Takım olarak yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. Çok yorucu ve ağır antrenmanları oluyor. Lige hazırlık için yapıyoruz bunları. En hazır şekilde lige başlayacağız."
"MUSLERA KULÜBÜN EFSANESİ"
"Muslera çok yardımsever ve cana yakın bir insan. Uzun zamandır onunla çalışıyoruz. Çok yardımcı oluyor. Ondan sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum."
"Kiralık olarak Galatasaray'a daha güçlü dönmek için gittim. Yine Galatasaray'a geldim. Muslera kulübün efsanesi ve çok önemli bir isim. Okan abi çok iyi bir kaleci. Fadıl Hoca ile birlikte çalışmak çok şey katıyor. İnşallah daha da iyi olacak."
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