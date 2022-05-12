Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Kadıköy'ü unutamam
Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, en unutulmaz anısını açıkladı. Başarılı file bekçisi sarı-kırmızılı forma altındaki en özel anının Kadıköy’deki şampiyonluk olduğunu söyledi.
Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, GSTV’ye verdiği röportajda 2011’de ilk imzasını atarken İstanbul’da bu kadar kalıcı olacağını düşünmediğini söyledi.
"BİR GOL DAHA ATSAM…"
Galatasaray ailesinde olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Uruguaylı eldiven, unutamadığı bir anısını anlatırken şu cümleleri kullandı:
"İlk sezonumda Manisa maçında penaltı kazandık. Taraftar beni istiyordu. Fatih Terim'e baktım 'Git kullan' dedi ve gole çevirdim. Kariyerimdeki tek golüm. Keşke hep penaltı kullanabilsem."
EN UNUTULMAZI KADIKÖY’DEKİ ŞAMPİYONLUK
Sarı-kırmızılıların kaptanı yaşadığı şampiyonluklar arasında en unutulmaz olanını sorusuna "Fenerbahçe'nin sahasında şampiyon olduğumuz andı. Kadıköy'de biz kutlama yaparken ışıkları kapattılar. Ama bu bizim eğlenmemiz için harika bir ambiyansa dönüştü. En iyi sezonum ise 2015'te üç kupa kazandığımız sezondu" diye konuştu.
EN KÖTÜSÜ BU SEZON
En kötü anısı olarak Muslera "Ayağımın kırıldığı zamandı. Aynı yıl annemi de kaybettim. Ama Galatasaray içinse en kötüsü bu sezon" ifadelerini kullandı.
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