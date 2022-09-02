Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: 'Tutuk başladık ama şampiyon olacağız'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Uruguay basınına açıklamalarda bulundu. Muslera, takımın geleceğine dair güvence verdi.
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera, ülkesi Uruguay'ın basınına açıklamalar yaptı.
Bu sezon beklentilerin altında kaldıklarına yönelik soruya cevap veren Nando, "Yeni bir sistem, yeni bir hoca ve daha sezonun çok başındayız. Evet tutuk başladık ama toparlarız. Böyle başladığımız önceki sezonları şampiyon olarak bitirmişliğimiz var" ifadelerini kullandı.
Muslera ayrıca taraftarlara da değinerek "Onların desteğiyle çıktığımız maçlarda daha motive oluyoruz" dedi.
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