Galatasaray'ın Evander transferinde yeni gelişme!

02 Eylül 2022 Cuma, 12:04

10 numaraya yıldız bir ismi daha transfer etmek isteyen Galatasaray, Evander konusunda sona geldi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin formasını giyen Amine Harit ile Danimarka takımlarından Midtjylland'da görev yapan Evander, on numara listesinde ilk sırada yer alan isimlerdi. Fakat dönemin şartları sebebiyle iki oyuncuyla da bir türlü anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi ise Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından Galatasaray, yeniden atağa geçti.

Evander için görüşmeler başladı. Daha önce 4 milyon Euro'luk teklif yapan sarı-kırmızılılar, Danimarka ekibinden 8 milyon Euro'luk karşı bir teklif almıştı.

YERİNE OYUNCU ALDILAR

Fanatik’in haberine göre sarı-kırmızılılar, transferi bitirme konusunda bu kez hayli kararlı. Galatasaray yönetimi, teklifini 6 milyon Euro'ya kadar çıkarttı.

Midtjylland, diğer yandan da Evander'in bölgesine transfer yaparken, oyuncunun da Galatasaray’a gelmek istediği belirtildi.

Kısa bir süre içerisinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.