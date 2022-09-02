Galatasaray'ın Evander transferinde yeni gelişme!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu Evander'in transferinde ilerleme kaydettiği ileri sürüldü.
10 numaraya yıldız bir ismi daha transfer etmek isteyen Galatasaray, Evander konusunda sona geldi.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin formasını giyen Amine Harit ile Danimarka takımlarından Midtjylland'da görev yapan Evander, on numara listesinde ilk sırada yer alan isimlerdi. Fakat dönemin şartları sebebiyle iki oyuncuyla da bir türlü anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi ise Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından Galatasaray, yeniden atağa geçti.
Evander için görüşmeler başladı. Daha önce 4 milyon Euro'luk teklif yapan sarı-kırmızılılar, Danimarka ekibinden 8 milyon Euro'luk karşı bir teklif almıştı.
YERİNE OYUNCU ALDILAR
Fanatik’in haberine göre sarı-kırmızılılar, transferi bitirme konusunda bu kez hayli kararlı. Galatasaray yönetimi, teklifini 6 milyon Euro'ya kadar çıkarttı.
Midtjylland, diğer yandan da Evander'in bölgesine transfer yaparken, oyuncunun da Galatasaray’a gelmek istediği belirtildi.
Kısa bir süre içerisinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.
Video Haberler
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- Arınç’tan partisine 'Sedat Peker' eleştirisi
- Serkan Taranoğlu da görevden alındı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- 21 isim için harekete geçildi
- Yönetim kurulu toplantısı sırasında iki el ateş edildi
- HDP'den PKK'ye çağrı
- Sedat Peker’den Yeni Şafak paylaşımı
- Hakan Atilla’ya DEVA Partisi’nden yanıt!
- CHP'li Başarır'dan AKP'li Çelik'e tepki