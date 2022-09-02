Galatasaray'da Roland Sallai sesleri!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü Freiburg'un formasını giyen Macar futbolcu Roland Sallai ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, rotasını Bundesliga ekiplerinden Freiburg'un Macar sağ kanadına çevirdi.
Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Bundesliga temsilcisi Freiburg'dan Roland Sallai'yi listesine ekledi.
Freiburg forması giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kadroya dahil etmek için harekete geçen Galatasaray, oyuncunun menajerini Türkiye'ye davet etti. Menajer, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.
PUSKAS AKADEMİSİ'NDEN ÇIKTI
22 Mayıs 1997 doğumlu Roland Sallai, ülkesi Macaristan'ın Diósgyori VTK takımında futbola başladı. Puskas AFC ile profesyonel olan Sallai, Palermo ve APOEL Nikosla takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında 4,5 milyon Euro karşılığında Freiburg'a imza attı.
5 GOL 6 ASİST
Geçtiğimiz sezon 36 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki sağ kanat, 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 6 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
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