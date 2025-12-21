Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaraylı Kazımcan Karataş'tan şampiyonluk sözleri!

21.12.2025 22:43:00
Galatasaray'ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk devresini lider tamamladı.

Sarı-kırmızılılarda Kazımcan Karataş, maçın hemen ardından açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Okan Buruk'un talimatlarını yerine getirdiklerini söyleyen Kazımcan Karataş, "Öncelikle sahaya hocamızın söylediklerini yansıttığımız zaman skora da katkı veriyoruz. Takım olarak en iyi mücadelemizi verdik. İlk devreyi lider kapatıyoruz. Sezon sonu da inşallah biz şampiyon olacağız" dedi.

Takımın kendisine yardımlarının altınız çizen Kazımcan, "Saha içinde ağabeylerim bana nerede ne yapacağımı gösteriyorlar. Ben de doğru konumlanarak oynamaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

