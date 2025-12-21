Okan Buruk'tan transfer açıklaması: 'Net pozisyon veremem ama...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Mutluyum. Oyuncularımı tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Konsantre oldular. Tatil öncesi bu tür maçlar zordur. Konsantre oldular, istediler, oynadıkları oyundan zevk aldılar."

"G ÜZEL VE TEM İZ GALİBİYET"

"2 ve 3. gol çok geç geldi. 1-0 devam eden oyun vardı. Bir bölümde Kasımpaşa kalemize gelmeye çalıştı, çok pozisyon vermedik ama 1-0'ken ikinci yarı ortalarında tehlike yaratma şansları vardı. 2-0 ile maç bitmiş oldu. Maç öncesi de söyledim; Kasımpaşa'da da bizde de çok eksik var. Kulübeler çok güçlü değildi. Oyunu değerlendirirken bunu da değerlendirmek lazım. Çok istekliydik. Gabriel Sara özellikle attığı golle, ayrıca sevindim. Icardi'nin 3. golü atmasına çok sevindim, hem Icardi attığı için hem rekoru için. Onu tebrik ediyorum. Bu da çok önemli. Onun için ayrı sevindik. Güzel ve temiz bir galibiyet oldu. Liderliğimiz devam ediyor. En yakın rakibimizin 3 puan önündeyiz."

MAURO ICARDI'N İN REKORU

"İki tane büyük oyuncu. Hagi ile beraber oynadım. Icardi ile teknik direktörü olarak çalıştım. Çok özel, çok önemli. Oyuncu kalitelerinin yanında Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmış, Galatasaray'ın marka değerini yukarı çekmiş değerli isimler. Geçen sene çok kötü bir sakatlık geçirdi. Ondan dönüşü... Bu sakatlıktan dönmek kolay değil. Attığı gollerle destek veriyor, fark yaratıyor. Onun burada olması değerli."

-"Transfer döneminde hangi mevkileri güçlendirmek istiyorsunuz?"

Okan Buruk: "Bu çok karışık bir soru bizim için. Her bölgeye hazırlık yapıyoruz. Devre arası ne olacak ne bitecek. Bir yandan çok iyi oyunculara sahibiz, çok iyi bir kadroya sahibiz. Bu yaşadığımız sakatlık ve cezalarla birlikte zorlandığımız bir dönem geçirdik. Bunu tekrar yaşamamak için katkı sağlayacak oyuncular arıyoruz, savunma, orta saha, hücum... 3 yere katkı verebilir miyiz diye düşünüyoruz. Net pozisyon veremem ama ayrılacak oyuncular olursa ki düşüncemiz var, yabancı sınırında rahatız. Yabancı alma şansımız var. Kadromuzu güçlendireceğiz. Şunu biliyoruz, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 2 maçta oyuncuları oynatamıyoruz, elimizdekilerle bu son 2 maça çıkmak zorundayız. Elimizdeki oyuncuları tutup bu maçlara hazırlanmak istiyoruz. Gerçekten önemli katkılar sağlayacak oyuncular almak istiyoruz. Başkanımızla, yönetim kurulumuzla, Abdullah Bey ile de bu toplantıları yapıyoruz hep. En kısa zamanda katkı sağlayacak oyuncuları alacağız. Hep yaşıyoruz, çok iyi oyuncular almak için beklemeniz, zaman harcamanız, alacağınız takımın bırakması... Bu süreç zor geçiyor. Bu konuda istekliyiz."

"AVRUPA'DA BAŞARI İSTİYORUZ"

Okan Buruk basın toplantısında ise şu ifadeleri kullandı:

"Tatil öncesi maçlar zordur. Kazanıp araya gitmek istiyorduk, konsantrasyon önemliydi. Oyuncularımın konsantrasyonundan, rakibe duydukları saygıdan memnunum. Golleri daha erken bulabilirdik. Savunmada pozisyon da vermedik. İki takım için de zordu. Afrika Kupası'na gidenler, sakatlıklar... Kulübeden katkı almak iki takım için de zordu. Bence iyi oynadık. Kulübeden gelen Sara ve Ahmed etki ettiler. Önemli, güzel bir galibiyet aldık. İlk yarıyı lider bitirdik. Puan farkını 3 olarak koruduk. Bu mutlulukla araya gidiyoruz."

"2026 hepimiz için, Türk futbolu için, ülkemiz için hayırlı bir olsun. 2026'da 26. şampiyonluğu yakalamak istiyoruz. Bizim için çok önemli ve çok değerli bir şampiyonluk, Avrupa'da da başarı istiyoruz."

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

"İlkay ile Lucas, topa sahip olmada kullandık. İlkay orada oynadığında top daha çok bizde kalıyor. Yüzde 72'lere ulaştık bugün. Yunus'un kanat oynadığı senaryoda, İlkay'ı forvet arkası kullandık. Yunus gibi bloklar arası buluşan, öne destek veren, bu tür rakiplere karşı kullanıyoruz. İlkay hem topun bizde kalmasında hem topu almada görevini yerine getirdi. Önde daha çok pozisyona giren değil, o pozisyonları hazırlayan bir oyuncu İlkay."

"Bir forvetin en büyük isteği gol atmaktır. 3. golde de olsa atması hem ona hem bize moral oldu. Oynadıkça da performans daha da artacak. Sakatlıktan çıktı, hep söylüyorum bunu. Bu sakatlıktan çıkmak ve gelip oynamak kolay değil. Çok yarışmacı bir takımız, ligde zor maçlar, Şampiyonlar Ligi... İki forvet oynarız nasıl oynarız diye söylüyorum, Kocaeli'de kullandık, bazı maçların bazı anlarında... Icardi'nin gol atması sevindirici, bir de rekor kırdı. Galatasaray'da en çok gol atan yabancı oyuncu oldu."

TRANSFER A ÇIKLAMASI

-"Transfer dönemine az kaldı. Özellikle hangi bölgeye takviye düşünüyorsunuz?"

Okan Buruk: "Kadro kuruyorsunuz, sadece aldıklarınız değil gönderdikleriniz de bazen... Hep almak istiyorsunuz, ülkemizde de 'hep alalım' deniyor ama mali yönü de var. İçerideki paraları da düzenli ödemek zorundasınız. TFF ve UEFA'ya verdiğiniz bütçe sorumlulukları var. Bunların hepsini sağlamak... Osimhen'i, Sane'yi, Singo'yu, Uğurcan'ı, İlkay'ı aldığınız senaryoda inanılmaz bir bütçe harcıyorsunuz. Bu bütçenin üstüne 3 tane daha oyuncu alalım diyemiyorsunuz. Bazen onu atlıyoruz. Eleştiriler normal ama çok önemli ve maliyetli transferler yaptığımızı bilmek ve hakkını vermek gerekiyor. Şanssız bir dönem yaşadık mı yaşadık. Kasıma kadar yaşamadığımız şeyleri, kasımdaki milli aradan sonra yaşamak bizi yıprattı. 3 tane kupada yarıştığınız senaryoda takviyeye ihtiyaç var. Bunu da yapacağız. Her bölgeye hazırlık yapıyoruz. Görüşmelerimiz var. En büyük zorluk, düşündüğümüz oyuncuların takımları da Avrupa'da devam ediyor. Çok hemen hızlı, bu hafta içerisinde veya haftaya gelecek mi soru işaretleri olan döneme giriyoruz. Sabırlı olup kadromuza değer katacak, katkı verecek oyuncuları içeriye koymamız gerekiyor. Çok iyi bir 11'imiz var, bunu rahat rahat söyleyebilirim. Afrika Kupası'ndaki oyuncularımız, belki Süper Kupa'da olmayacak. Çok hızlı şekilde bir bölgeye oyuncu almaktan çok, sezon içerisinde nerede eksiklik yaşadık, onu belirleyip ona göre transfer yapacağız. Değerli oyuncular almak istiyoruz. İçerinin enerjisini bozmayacak oyuncular katmamız gerekiyor."

"KADRODA TUTMAK ZORUNDAYIZ"

"Güzel bir yıl geçti bizim için. İnşallah 2026 da böyle geçer."

"Kadromuzu tutmak zorundayız dediğim şeylerden biri, Şampiyonlar Ligi'nin son iki maçı. Elimizdeki oyuncuların performansını artırıp elimizde tutmamız gerekiyor. Ahmed Kutucu da bunlardan biri. Kupa maçında iyiydi, bugün iyiydi. Ahmed'in antrenman performansı hep yüksekti. Oynadığında veya oynamadığında antrenmanda hep yüksekti. Maç performansına getiremiyordu belki onu. Bu oyuncuların oyuna sonradan girmeleri kolay değil. İlk 11'de başlattığınız maçlarda, kupa maçı Ahmed için, daha değerli. Bu performansından çok memnunum."

BERKAN, KAAN VE SINGO SÖZLERİ

"Berkan'ı kadroya alıyorduk ama ağrıları devam ediyordu. Fenerbahçe maçında 1-2 dakika oyuna girdi. Oralarda uzun oynatamıyorduk, sakatlık riski var diye düşünüyorduk. Monaco maçı dönüşü sakatlığı tekrarladı antrenmanda. Bunun nedenlerinden biri, kadro derinliği bittiği için oyuncuları erken oynatıyoruz. Kaan'ı da oynattık ama erkendi. Oyuncuları erken döndürüyoruz. Kulübeden gelen oyuncumuz az. Singo'da da benzer şeyi yaşadık. Erken oynattık, 2-3 maç sonra yeniden sakatlandı. Ara bize iyi gelecek. Aradan sonra oyuncularımızın esas performanslarını bulacağız."

S ÜPER KUPA VE F İKST ÜR MESAJI

"Bir sonraki sezonun planlaması bize geliyor TFF'den, görüşlerimiz alınıyor. Süper Kupa açıklandı, Süper Kupa'daki 4'lü organizasyonun doğruluğu yanlışlığı tartışılır. Bu kadar büyük fikstürün içerisinde iki maç yapmak... Eskiden tek maçtı. Şu an iki maç yapacak finale çıkacak takımlar. Kupa maçları da arttı. Avrupa kupası oynayan takımları zorlayacak bir fikstür."

"Bu hafta için TFF'ye benim serzenişim, aslnda günleri daha net ayarlayabilirlerdi. Hafta içinden hiç haberimiz yoktu, son anda oldu. Yayıncıların istekleri de TFF tarafından düşünülüyor. Trabzonspor için de aynısını diyebilirim, Trabzonspor pazartesi deyince yanlış anlaşılmış olabilir. Trabzonspor pazar oynadı, çarşamba kupayı oynadı, pazartesi ligi oynadı. Cumartesi perşembe pazar oynadık. Aslında yani biz çarşamba, Trabzonspor perşembe oynasaydı iki takımın da iyiliği için 4'er gün ara iyi olabilirdi. Bundan sonra 3'er gün oynayan olacak. Bizim gibi çok maç oynayan takımları bu durum zorluyor. Avrupa kupası oynayan takımlarla maç planlamayı beraber götürülmesi, günlerin beraber belirlenmesi... Bundan önceki seneler böyleydi. Bu sene böyle değil. Ocak ayı için isteklerimizi paylaştık. Avrupa oynadığımız hafta araları tekrar maç oynamak zor oluyor."

SÜPER L İG'DEN TRANSFER

-"Devre arasında transfer yapmak zordur, ekonomik koşullar ortada. Galatasaray, bu ara transfer döneminde Süper Lig'den transfer yapması mümkün mü?"

Okan Buruk: "Şu anda gözüken Türkiye içi değil, Türkiye dışı gibi. Şu anda gözüken bizim için hepsi net değil tabii... İyi oyuncu almak istiyoruz, sadece almak değil. Kadromuza katkı sağlayacak oyuncu istiyoruz. Bütçeler önemli. Bu senenin bütçesi farklı bir şekilde geliyor. Direkt takıma katkı sağlayacak oyuncu... Kadro genişliğimizi en maksimum derecede tutmalıyız ki bu şekilde sıkıntı yaşadığımızda zorlanmayalım. Oyuncular da zorlanıyor. Aynı oyuncuların üstüne yük bindi, bu oyuncuları da psikolojik olarak etkiliyor. Transfer daha çok yurt dışı ağırlıklı gözüküyor."