Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi'nin en iyisi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United'a attığı gol, grup aşamalarının en iyisi seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 15:30
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi'nin en iyisi!
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, bu sezon Devler Ligi gruplarında atılan en güzel golleri sıraladı.

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun, RAMS Park'ta Manchester United maçında attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi. Aynı maçta Bruno Fernandes'in, Galatasaray'a attığı gol ise beşinci sırada yer aldı.

KEREM'İ TETE TAKİP ETTİ

Öte yandan grup aşamasındaki en güzel goller listesinin ikinci sırasında Galatasaray'dan Tete'nin Kopenhag maçında attığı gol de yer aldı.

Braga forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Armindo Bruma'nın, Union Berlin maçındaki golü en güzel goller listesinde altıncı sırada yer aldı.


kerem aktürkoğlu haberleri galatasaray haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri manchester united haberleri

İlgili Haberler

Eleştirilerin odak noktası olmuştu: Galatasaray'dan Zvezdan Mitrovic kararı!

Eleştirilerin odak noktası olmuştu: Galatasaray'dan Zvezdan Mitrovic kararı!
Galatasaraylı Lucas Torreira sözleşme teklifini duyurdu!

Galatasaraylı Lucas Torreira sözleşme teklifini duyurdu!
Galatasaraylı Dries Mertens'ten flaş açıklama: 'Kariyerimin son sezonu'

Galatasaraylı Dries Mertens'ten flaş açıklama: 'Kariyerimin son sezonu'

En Çok Okunan Haberler