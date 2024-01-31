Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi'nin en iyisi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United'a attığı gol, grup aşamalarının en iyisi seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, bu sezon Devler Ligi gruplarında atılan en güzel golleri sıraladı.
Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun, RAMS Park'ta Manchester United maçında attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi. Aynı maçta Bruno Fernandes'in, Galatasaray'a attığı gol ise beşinci sırada yer aldı.
KEREM'İ TETE TAKİP ETTİ
Öte yandan grup aşamasındaki en güzel goller listesinin ikinci sırasında Galatasaray'dan Tete'nin Kopenhag maçında attığı gol de yer aldı.
Braga forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Armindo Bruma'nın, Union Berlin maçındaki golü en güzel goller listesinde altıncı sırada yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nin en iyisi Kerem Aktürkoğlu ??pic.twitter.com/ppVIBxDK7p— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) January 31, 2024
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