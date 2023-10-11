Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na 3 İngiliz ekipten yakın takip!
İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal, Tottenham ve West Ham United'ın Galatasaraylı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu izlediği kaydedildi.
Galatasaray’da performansıyla bazı Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Kerem Aktürkoğlu’nun talipleri artıyor.
3 İNGİLİZ KULÜPTEN YAKIN TAKİP
25 yaşındaki futbolcuyu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Tottenham ve West Ham United’ın yakından takip ettiği öğrenildi.
3 kulübün futbolcu izleme heyetleri, sarı-kırmızılıların geçen hafta deplasmanda Manchester United’ı yendiği maçta Aktürkoğlu’nu canlı seyretti.
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