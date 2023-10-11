Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na 3 İngiliz ekipten yakın takip!

İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal, Tottenham ve West Ham United'ın Galatasaraylı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu izlediği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 09:42
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na 3 İngiliz ekipten yakın takip!
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Galatasaray’da performansıyla bazı Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Kerem Aktürkoğlu’nun talipleri artıyor.

3 İNGİLİZ KULÜPTEN YAKIN TAKİP

25 yaşındaki futbolcuyu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Tottenham ve West Ham United’ın yakından takip ettiği öğrenildi.

3 kulübün futbolcu izleme heyetleri, sarı-kırmızılıların geçen hafta deplasmanda Manchester United’ı yendiği maçta Aktürkoğlu’nu canlı seyretti.


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