Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı

Yayınlanma: 11.10.2023 - 09:26

Güncelleme: 11.10.2023 - 09:26

Galatasaray'da son dönemde gözden düşen Victor Nelsson’a yol göründü.

Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılarda, Danimarkalı stoper için devre arasında yapılacak teklif değerlendirmeye alınacak.

KABUL EDİLECEK MİKTAR ORTAYA ÇIKTI

Formasını yeni transfer Davinson Sanchez’e kaptıran Nelsson, Kaan Ayhan’ın da kadroda alternatif olarak bulunması nedeniyle “lüks” haline geldi. Nelsson’un kulübede oturmasının değerini aşağıya çekeceği endişesini taşıyan sarı-kırmızılılar bu nedenle 24 yaşındaki futbolcuyu elden çıkaracak.

Serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olan Danimarkalı oyuncu için yaz döneminde gelen teklifler yetersiz bulunmuştu. Sarı-kırmızılıların, Sanchez’in çabuk adaptasyonu ve başarılı performansı sonrası Nelsson’u satma kararı aldığı bildirildi. Genç stoper için gelecek 20 milyon Euro'ya “tamam” denileceği öğrenildi.

GÖZLEMCİLER ARAYIŞTA

Galatasaray’da Nelsson’un satılma olasılığının güçlenmesiyle beraber devre arasında bir stoper takviyesi için liste oluşturulduğu da bildirildi. Gözlemcilerin olası transfer hamlesi için Avrupa liglerinde top koşturan çok sayıda oyuncuyu yakından takip ettikleri vurgulandı.

Galatasaray, Nelsson’u Ağustos 2021’de 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında FC Kopenhag’dan kadrosuna katarken, 5 yıllık sözleşme imzalatmıştı. Danimarkalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 93 resmi maça çıktı. Rakip ağlara 2 gol gönderen Nelsson bir kez de asist yaptı.