Galatasaraylı Lucas Torreira attığı gole neden sevinmediğini açıkladı!

22.09.2025 22:41:00
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, 3-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Konyaspor maçının ardından dikkat çeken sözler kullandı.

Uruguaylı futbolcu, "Gerçekten gol attığım ve galibiyet için mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nden sonra imajımızı değiştirmemiz önemliydi. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Şu anda çok iyi değiliz, takım olarak gelişmeliyiz. Ligde de gelişen takımlar var. Çok önemli olan maçları da kazanmamız gerekiyor ve uzun bir sezonun bizi beklediğinin farkında olmamız gerekiyor" dedi.

"GOL SEVİNCİNDEN SONRA..."

Torreira, golünün ardından fazla sevinmemesiyle ilgili gelen soru sonrası, "Birçok duygu var maç içerisinde ve hafta arasında. Şampiyonlar Ligi'nden dolayı çok üzgündüm. İyi başlamıştık, hesapta olmayan bazı sonuçlar alınca mutsuz oluyorsunuz. Büyük bir kulübün formasını giyiyoruz ve çok fazla duygu yaşıyorsunuz. Gol sevincinden sonra çok fazla duygu yaşamış olabilirim ama takıma yardımcı oldum ve puan farkını açarak lider olarak devam ediyoruz" diye konuştu.

