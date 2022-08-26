Galatasaraylı Lucas Torreira'dan Boca Juniors itirafı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira, Arjantin basınına açıklamalarda bulundu. Torreira, "Bir gün Boca Juniors'a gitme kararı alırsam, bu futbol kariyerim için olmayacak" dedi.
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira, Arjantin basınına açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli futbolcu yaptığı konuşmada, bir gün Boca Juniors'ta forma giymek istediğini ve bu kararı alması halinde, duygularıyla hareket edeceğini ifade etti.
"KARİYERİM İÇİN DEĞİL, KALPTEN"
Torreira konuşmasında, Boca Juniors'a transfer olması halinde bunun kariyeri için olmayacağını, bunun kalpten geleceğini ifade etti.
Torreira'nın Arjantin basınına yaptığı açıklama şu şekilde:
"Bir gün Boca Juniors'a gitme kararı alırsam, bu futbol kariyerim için olmayacak. Kalpten istediğim için olacak. Taraftarları çılgın. Orası tamamen farklı bir dünya."
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