Rezan Epözdemir'den Galatasaray'a stadyum sponsorluk teklifi
Galatasaray'da önceki dönemde başkan yardımcılığı görevini yürüten hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, Sarı-Kırmızılı kulübe sürpriz bir sponsorluk teklifinde bulundu. Epözdemir, stat isim sponsorluğuyla ilgili bir talebinin olmadığını belirterek stadın adının "Ali Sami Yen Stadı" olarak değiştirilmesini teklif etti.
Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir'den Galatasaray'a stadyum sponsorluk teklifi geldi.
2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarını kapsayan hali hazırda NEF ile yapılan anlaşmadaki sponsorluk bedellerinin yüzde 30 artırılarak toplamda 214 milyon 500 bin TL ödemeyi teklif eden Epözdemir, stat isim sponsorluğuyla ilgili bir talebinin olmadığını belirterek stadın adının "Ali Sami Yen Stadı" olarak değiştirilmesini teklif etti.
Dr. Rezan Epözdemir
TEBLİĞ EDİLDİ
Galatasaray'ın eğitim ve kültür kurumu olduğuna dikkat çeken Epözdemir, "Galatasaray, kökleri, sosyalleşme süreci ve değer yargılarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. İşbu sebeple Galatasaray'ın mabedi olan stadımıza en fazla yakışan isim, kulübümüzün kurucusu olan 'Ali Sami Yen ismidir" ifadelerini kullandı.
İlgili teklif, noter onaylı olarak cuma günü itibarıyla kulübe ve bilgi amaçlı olarak Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığına tebliğ edildi.
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