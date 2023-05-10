Galatasaraylı Mauro Icardi'nin menajerinden heyecanlandıran paylaşım!

Yayınlanma: 10.05.2023 - 23:49

Güncelleme: 10.05.2023 - 23:52

Galatasaray, sezon başında kiralık olarak transfer edilen Mauro Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile görüşmelerini sürdürürken Arjantinli yıldızın menajerinin paylaşımı taraftarı heyecanladırdı.

İstanbul'a gelen Icardi'nin menajeri Elio Pino, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın yeni transferlerini duyurduğu toplantı odasından, "Meeting (Toplantı)" yazılı bir paylaşım yaptı.

Menajerin bu paylaşımı Galatasaray taraftarını meraklandırdı.

PSG PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI

Ayrıca Mauro Icardi'nin de Instagram hesabında öne çıkardığı hikayelerde düzenlemeye yaptığı farkedilirken PSG dönemine ait paylaşımları kaldırdığı görüldü.

Arjantinli yıldız sadece Galatasaray içerikli paylaşımlarını öne çıkarılanlar kısmında bıraktı.

Yaşanan bu gelişmlerin ardından Icardi'nin kariyerine sarı kırmızılı ekipte devam edeceği yönünde algılandı.

"TÜRKİYE'DE KENDİMİ EN İYİSİ HİSSEDİYORUM"

30 yaşındaki forvet geçtiğimiz haftalarda ülkesinde yaptığı açıklamalarda, Galatasaray'da kalmayı düşündüğü belirterek, "Kendimi Türkiye'de en iyi futbolcu olarak hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı..

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray ile 20 Süper Lig maçında 15 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.