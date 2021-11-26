Galatasaraylı Mbaye Diagne: “Hayalim kupaya ulaşmak”

26 Kasım 2021 Cuma, 09:15

UEFA Avrupa Ligi’nde Marsiya’yı sahasında 4-2 mağlup eden Galatasaray’da maçın ardından Senegalli forvet Mbaye Diagne açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için çok mutlu ve lider konumunda olduklarını ifade eden Diagne, “Taraftarı çok seviyorum. Gol atmasam bile, o gol bir zaman sonra gelecek. Önemli olan benim kendi maksimum performansımı vermem. Gruptan çıktığımızdan dolayı mutluyum. Benim de hayalim UEFA AVrupa Ligi Kupası’na ulaşmak. Önümüzde bir maç var daha var. Savaşmaya devam edeceğiz. Takım için oynamaya karar verdim ve içimden öyle geldi. Onlarla paslaşarak iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Önemli olan gol atmak değil, takımla birlikte çalışmak“ dedi.



Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, Marsilya deplasmanında yaşanan olaylar ile ilgili sorulan soruya ise, “Geçen maçtan beri çok kızgındım ama burada oynarken evimdeydim. Aynı şeyleri yapmalarına izin vermeyecektim. Burada daha rahat hissettim. Arkadaşlarıma aynı muameleyi yapamayacaklarını düşündüm“ ifadelerini kullandı.



