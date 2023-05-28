Portekiz basını duyurdu: Galatasaray, Raphael Guerreiro ile ilgileniyor!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:26

Güncelleme: 28.05.2023 - 21:26

Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Sol bek bölgesindeki eksikliği gidermek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro'yu listesine aldı.

2 DEV TAKIMIN RADARINDA

NTV Spor'un Portekiz basınından Ojogo'ya dayandırdığı habere göre, Galatasaray'ın yanı sıra İtalyan devi Milan ve İngiliz ekibi Newcastle United'ın da Guerreiro'yu transfer etmek için harekete geçtiği belirtildi.

Raphael Guerreiro



Borussia Dortmund forması giyen 29 yaşındaki sol bek, ligde 12 asistle sezonu asist kralı olarak tamamladı. Ayrıca 4 gol atan Guerreiro, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol atarak takımına katkı sağladı.