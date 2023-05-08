Galatasaraylı Sacha Boey, İstanbulspor maçında cezalı!

Galatasaray'da Sacha Boey, Başakşehir mücadelesinde sarı kart görerek Süper Lig'de gelecek hafta cezalı duruma düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2023 - 21:05
Galatasaraylı Sacha Boey, İstanbulspor maçında cezalı!
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Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı.

Galatasaray'da Sacha Boey 38. dakikada Serdar Gürler'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de gelecek hafta oynayacağı İstanbulspor maçı öncesi Boey, cezalı duruma düştü.

Sacha Boey


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