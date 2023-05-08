Galatasaraylı Sacha Boey, İstanbulspor maçında cezalı!
Galatasaray'da Sacha Boey, Başakşehir mücadelesinde sarı kart görerek Süper Lig'de gelecek hafta cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı.
Galatasaray'da Sacha Boey 38. dakikada Serdar Gürler'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de gelecek hafta oynayacağı İstanbulspor maçı öncesi Boey, cezalı duruma düştü.
Sacha Boey
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