Galatasaray'dan Victor Nelsson'a zam kararı

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, adı transferde birçok kulüp ile anılan Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson ile yeni sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 09:57
Galatasaray'dan Victor Nelsson'a zam kararı
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Galatasaray, gelen transfer tekliflerini reddedip takımda kalan Victor Nelsson’un sözleşmesini 2027’ye kadar uzatacak. Yönetim yeni kontrat için Danimarkalı stoperle anlaştı. 24 yaşındaki oyuncunun yıllık ücretine de zam yapılacak.

İKİ YABANCI YOLCU

Kadrosunda 16 yabancı futbolcu bulunan sarı-kırmızılılar, yeni transferlere lisans çıkarabilmek için Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois’le yolları ayıracak. Midtsjö, Pendikspor’la anlaştı. Dubois ile hem Pendikspor hem de Başakşehir ilgileniyor.

EMİN BAYRAM AYRILDI

Öte yandan Galatasaray’ın genç stoperi Emin Bayram, satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Belçika ekibi Westerlo’ya kiralandı.


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