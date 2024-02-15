Sosyal medyadan paylaşılmıştı: Galatasaray'dan Sparta Prag'a 'deve' yanıtı!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından deve görselleri kullanan Çek ekibine yanıt geldi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşacak.
Maça saatler kala stadyum çevresinden görüntüler paylayan Prag'a Galatasaray resmi İngilizce hesabı yanıt verdi.
Göz Atın
SPARTA PRAG'A 'DEVE' YANITI
Sarı-kırmızılı takım, "Etrafta hiç deve göremiyoruz. Evimize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.
Çek ekibi maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosunda deve görsellerine yer vermişti.
Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:
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