Sosyal medyadan paylaşılmıştı: Galatasaray'dan Sparta Prag'a 'deve' yanıtı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından deve görselleri kullanan Çek ekibine yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 18:00
Sosyal medyadan paylaşılmıştı: Galatasaray'dan Sparta Prag'a 'deve' yanıtı!
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşacak.

Maça saatler kala stadyum çevresinden görüntüler paylayan Prag'a Galatasaray resmi İngilizce hesabı yanıt verdi.

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SPARTA PRAG'A 'DEVE' YANITI

Sarı-kırmızılı takım, "Etrafta hiç deve göremiyoruz. Evimize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Çek ekibi maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosunda deve görsellerine yer vermişti.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:


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