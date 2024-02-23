Galatasaraylı taraftarlardan Sparta Prag'ın paylaşımlarına tepki

Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:03

Güncelleme: 23.02.2024 - 11:03

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.

Müsabaka sonrası Sparta Prag sosyal medya hesabının yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti.

Lukas Haraslin'i, Mauro Icardi ile özdeşleşen gol sevinciyle paylaşan Sparta Prag'ın gönderisine Türk taraftarlar yorum yağdırdı.





Öte yandan Çekya temsilcisinin "Thor" temalı paylaşımı da büyük etkileşim alırken, Galatasaraylı taraftarlar bu paylaşıma da tepki gösterdi.