Galatasaraylı taraftarlardan Sparta Prag'ın paylaşımlarına tepki
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Maçın ardından Sparta Prag'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.
Müsabaka sonrası Sparta Prag sosyal medya hesabının yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti.
Lukas Haraslin'i, Mauro Icardi ile özdeşleşen gol sevinciyle paylaşan Sparta Prag'ın gönderisine Türk taraftarlar yorum yağdırdı.
?????? #acsparta | #UEL pic.twitter.com/t45OjoxmDx— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 22, 2024
Öte yandan Çekya temsilcisinin "Thor" temalı paylaşımı da büyük etkileşim alırken, Galatasaraylı taraftarlar bu paylaşıma da tepki gösterdi.
?? #acsparta pic.twitter.com/M58OvM9HML— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 22, 2024
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