Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaraylı Victor Osimhen bir kez daha en iyiler arasında!

Galatasaraylı Victor Osimhen bir kez daha en iyiler arasında!

26.02.2026 19:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaraylı Victor Osimhen bir kez daha en iyiler arasında!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u eleyen Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, haftanın en iyi 11'ine seçildi.

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları sona erdi.

Galatasaray, İtalyan devlerinden Juventus'u uzatmalarda eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.

YENİDEN EN İYİ 11'DE

Sarı-kırmızılı takımda Juventus karşısında skoru 3-1'e getiren Victor Osimhen haftanın en iyi 11'inde yer aldı.

Nijeryalı yıldız, play-off turu ilk maçında da haftanın en iyileri arasında gösterilmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci: Jan Oblak (Atletico Madrid)

Defans: Davide Zappacosta (Atalanta), Odin Björtuft (Bodo/Glimt), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Weston McKennie (Juventus)

Orta Saha: Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Sandro Tonali (Newcastle United), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)

Forvet: Alexander Sörloth (Atletico Madrid), Victor Osimhen (Galatasaray)

Image

İlgili Konular: #galatasaray #uefa şampiyonlar ligi #victor osimhen

İlgili Haberler

Geceye damga vurmuştu: Victor Osimhen, Galatasaray tarihine geçti!
Geceye damga vurmuştu: Victor Osimhen, Galatasaray tarihine geçti! UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 5-2'lik galibiyetin rövanşında Galatasaray, Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen turu atladı. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen karşılaşmada attığı golle adını tarihe yazdırdı.
Galatasaray ile anılıyordu: İtalyan basınından flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası!
Galatasaray ile anılıyordu: İtalyan basınından flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası! Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, ilgilendiklerini açıkladıkları Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceği netleşiyor. İtalyan kulübünün sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için kararını verdiği iddia edildi.
Galatasaray'ı son 16 turu öncesi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen tehlike!
Galatasaray'ı son 16 turu öncesi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen tehlike! Juventus'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray'da 8 isim sarı kart sınırında bulunuyor.