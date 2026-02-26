Galatasaraylı Victor Osimhen bir kez daha en iyiler arasında!

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları sona erdi.
Galatasaray, İtalyan devlerinden Juventus'u uzatmalarda eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.
YENİDEN EN İYİ 11'DE
Sarı-kırmızılı takımda Juventus karşısında skoru 3-1'e getiren Victor Osimhen haftanın en iyi 11'inde yer aldı.
Nijeryalı yıldız, play-off turu ilk maçında da haftanın en iyileri arasında gösterilmişti.
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'i şu şekilde:
Kaleci: Jan Oblak (Atletico Madrid)
Defans: Davide Zappacosta (Atalanta), Odin Björtuft (Bodo/Glimt), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Weston McKennie (Juventus)
Orta Saha: Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Sandro Tonali (Newcastle United), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)
Forvet: Alexander Sörloth (Atletico Madrid), Victor Osimhen (Galatasaray)