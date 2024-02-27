Resmi açıklama yapıldı: Galatasaray taraftarı için derbi kararı verildi!

İl Spor Güvenlik Kurulu, 03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 16:37
Resmi açıklama yapıldı: Galatasaray taraftarı için derbi kararı verildi!
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi deplasman taraftarı hakkında karar alındı.

İl Spor Güvenlik Kurulu, 03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçında Galatasaray taraftarlarının deplasman tribününde yer alacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, 1914 Galatasaray taraftarının Tüpraş Stadı'na alınmasına karar verildiği belirtildi.


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