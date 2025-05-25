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Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a flaş gönderme: 'Biz yanak okşatmadan şampiyon olabiliyoruz'

Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a flaş gönderme: 'Biz yanak okşatmadan şampiyon olabiliyoruz'

25.05.2025 23:43:00
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Cumhuriyet Spor
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Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a flaş gönderme: 'Biz yanak okşatmadan şampiyon olabiliyoruz'

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, EuroLeague zaferinin ardından açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, EuroLeague zaferinin ardından çarpıcı sözlere imza attı.

Melih Mahmutoğlu'nun sözleri şu şekilde:

"Çok mutluyuz. Yeni yeni kendime geliyorum. Bazı takımların bugün herhalde şampiyonluk kutlamaları varmış ama ben bir kere daha Fenerbahçeli olduğum için gurur duyuyorum. Çünkü bu kulüp her zaman dik duruşuyla kendisini göstermiş, ispatlamış bir kulüp. Bu kulübün bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Biz yanak okşatmadan da şampiyon olabiliyoruz. Algı yapmıyoruz. Algı yapan bazı kulüpler... "Çocuklar Fenerbahçeli olmuyor" diye bir algı var ama bugün herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, dünyanın en kulübü olduğunu gördüğüne inanıyorum ben. Bütün çocukların da bizi sevdiğine inanıyorum. 50 sene 100 sene de bu kulüp şampiyon olmasa Fenerbahçe büyüklüğü ne kupa ne şampiyonluk büyüklüğüdür! O yüzden bir kere daha gurur duyuyorum bu takımın ve bu camianın bir parçası olduğum için."

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