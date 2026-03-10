Galatasaraylılardan Victor Osimhen'e özel koreografi: 'Biz bir aileyiz...'

Galatasaraylı taraftarlar, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için anlamlı bir koreografiye imza attı.

Kuzey kale arasında boydan boya yapılan görsel şölen için yaklaşık 1 aydır hazırlık yapılıyordu.

"BİZ BİR AİLEYİZ..."

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Liverpool karşılaşmasında, 3 yaşındayken annesini kaybeden Osimhen için, "Biz bir aileyiz ve aile her şeydir" yazılı özel koreografi hazırladı.

Osimhen, koreografi sonrası duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

İşte Osimhen için yapılan koreografi: