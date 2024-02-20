'2000 ruhu' benzetmesi yapmıştı: Efsane isimler Okan Buruk'a yanıt verdi!
Galatasaray, Ankaragücü'nü 3-0 yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir virajı daha geçti.
Başkent'teki maçtan sonra Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, çarpıcı açıklamalar yaptı. Belözoğlu, "Galatasaray bu ligin çok üstünde bir takım. Oyuncu kalitesi olarak, bilmiyorum, Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir. Bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu grubuna karşı ben oyuncu olarak da teknik direktör olarak da oynamadım" ifadelerini kullandı.
'2000 RUHUNA BENZETİYORUM'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, "2000 ruhuna benzetmek istiyorum takımı. O dönemki başarılara ulaşmak için daha fazlasını yapmamız lazım" dedi. Bu açıklamalardan sonra sosyal medyada yeni bir tartışma başladı.
Futbolseverler, Galatasaray'ın UEFA ve Süper Kupa'yı kazandığı 2000 kadrosu mu yoksa şu anki kadronun mu daha iyi olduğunu tartışmaya başladı. Takvim'de yer alan habere göre, o dönemde başkanlık yapan Faruk Süren ve efsane oyuncular iki farklı dönem için çarpıcı açıklamalara imza attı.
TARİH YAZDILAR
Galatasaray, Süper Lig'de 1996-2000 yılları arasında 4 kez üst üste şampiyonluk yaşadı. UEFA Kupası'nı müzesine taşıyarak çok büyük bir başarıya imza attı. Ardından finalde dünyanın en önemli kulüplerinden biri olan Real Madrid'i yenerek Süper Kupa'yı kazandı.
Fatih Terim'in başarılarından sonra bayrağı eski öğrencisi Okan Buruk aldı. Başarılı teknik adam, lig ve Avrupa'daki başarılarıyla adını Galatasaray tarihine yazdırıyor.
'BENZER BAŞARI ŞART'
Eski Galatasaray başkanı Faruk Süren, Okan Buruk'un açıklamaları hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Her şeyi zamanı ve mekanı içinde değerlendirmek lazım. Şu anda da çok iyi bir kadrosu var Galatasaray'ın. O dönemle kıyasladığımızda, uluslararası alanda daha çok oyuncusu var Galatasaray'ın. O zamanki kadroda da genç ama başarılı oyuncular vardı. Tarihin en iyi kadrosu diyebilmek için benzer bir başarıyı tekrarlamak gerek. Galatasaray iyi gidiyor. Bu yolun sonu mutlu son diye düşünüyorum."
'YANINA BİLE YAKLAŞAMAZ'
2000 yılında Galatasaray'da forma giyen Fatih Akyel, "Galatasaray'ın şu kadrosu bizim kadronun yanına bile yaklaşamaz! O takımla bu takım kıyaslanamaz. Evet, Galatasaray şu anda iyi bir takım. Fakat; o dönemdeki gibi bir takım değil. O dönem daha çok koşan, hızlı oynayan bir takımdı. Oyuncular yetenekli ve kuvvetliydi" dedi.
'OKAN HOCA FARK YARATTI'
1996 yılında sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Evren Turhan, "1996-2000 kadrosunun oluşumunda ben de vardım. Daha sonra o kadro çok değişti ve gelişti. Çok kaliteli bir kadroydu. Ama o zamanki futbolla bu zamanki futbol çok değişti. O kadroda çok daha yıldız oyuncular vardı. Ama şu anki kadronun çok güçlü bir oyunu var. Okan hoca ciddi bir fark yarattı" ifadelerini kullandı.
'DEVLER LİGİ'Nİ KAZANMASI GEREK'
Galatasaray'ın başarılı eski kalecilerinden Kerem İnan, "Okan Buruk ile Galatasaray başarılara imza atıyor. Ancak; ortada bir Avrupa kupası yok! 4 şampiyonluk da yok. Bu kadro bunu başarabilirse o zaman bu konuyu tekrar konuşabiliriz. Bu takımın Devler Ligi'ni kazanması gerek. İşte o zaman UEFA Kupası'nı kaldıran kadronun önünde bir takım görebiliriz" dedi.
'TARİHİN EN İYİSİ'
6 sezon boyunca sarı-kırmızılı formayı terleten Vedat İnceefe, "Bence de bu sezonki kadroya "En iyi kadro" diyebiliriz. Bizim zamanımızda özveri vardı. Daha büyük fedakarlıklar vardı. Şimdi iş biraz daha ticari olarak dönüyor. 2000'deki takımın başarısına kimse ulaşamadı. Ama 2024 kadrosu tek tek, bireysel olarak ve kalite anlamında Galatasaray tarihinin en iyisi" diye konuştu.
'DEVAMI GELECEK'
Galatasaray'ın eski kalecilerinden Hayrettin Demirbaş, "İşini iyi yapanlara saygı duymak gerek. Fatih Terim'in çok büyük başarıları var. Okan Buruk da çok iyi yolda ilerliyor. Bu kadro, belki Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu olabilir. Ayrıca bu daha başlangıç. Devamı gelecek. Bunu gerçekleştiren Galatasaray yönetimini de tebrik etmek gerek" ifadelerini kullandı.
'TARİHİN EN İYİSİ DİYEMEYİZ'
Galatasaray'ın altyapısından yetişen Ceyhun Eriş, "Galatasaray'ın şu anki kadrosu iyi bir kadro. Fakat tarihinin en iyi kadrosu diyemeyiz. Galatasaray, 4 sene üst üste şampiyon oldu. UEFA Kupası'nı kazandı. Şu anki takıma, 'Tarihin en iyi kadrosu' diyebilmemiz için, Şampiyonlar Ligi kazanması gerek. Okan hocanın takımı Avrupa'da kupa kazanmalı" dedi.
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