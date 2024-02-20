'2000 ruhu' benzetmesi yapmıştı: Efsane isimler Okan Buruk'a yanıt verdi!

'2000 RUHUNA BENZETİYORUM'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, "2000 ruhuna benzetmek istiyorum takımı. O dönemki başarılara ulaşmak için daha fazlasını yapmamız lazım" dedi. Bu açıklamalardan sonra sosyal medyada yeni bir tartışma başladı.

Futbolseverler, Galatasaray'ın UEFA ve Süper Kupa'yı kazandığı 2000 kadrosu mu yoksa şu anki kadronun mu daha iyi olduğunu tartışmaya başladı. Takvim'de yer alan habere göre, o dönemde başkanlık yapan Faruk Süren ve efsane oyuncular iki farklı dönem için çarpıcı açıklamalara imza attı.